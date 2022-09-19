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Коллаборанты выезжают из Луганской области в Россию: в Генштабе раскрыли детали

Иллюстративное фото: коллаборанты выезжают из Луганской области в Россию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жители Луганской области, которые помогали оккупантам, начали выезжать в Россию. С собой они вывозят документы, подтверждающие их сотрудничество с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

По данным Генштаба, на территорию РФ выезжают коллаборанты и местные жители Белокуракинского и Троицкого районов Луганской области, которые активно помогали российским захватчикам.

"С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что с начала деоккупации территорий Харьковской области сотрудники СБУ обнаружили 16 коллаборантов.

Также мы писали, что правоохранители установили личности более 20 человек, которые могли сотрудничать с оккупантами в Запорожской области.

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