Бывшая топ-дипломат ЕС ушла в отставку после обвинений в мошенничестве
Бывшая высокопоставленная чиновница ЕС Федерика Могерини объявила об отставке с должности ректора Колледжа Европы на фоне громкого расследования, касающегося подозрений в мошенничестве и возможном фаворитизме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Ецгастіѵ.
"В соответствии с максимальной строгостью и справедливостью, с которой я всегда выполняла свои обязанности, я сегодня решила уйти в отставку с должности ректора", - отметила Могерини в своем заявлении после заседания исполнительного комитета Колледжа Европы.
Ее решение прозвучало сразу после того, как еще один высокопоставленный чиновник ЕС - Стефано Саннино - подтвердил, что тоже покинет свой пост в конце декабря.
Обоих назвали подозреваемыми по делу, которое расследует прокуратура ЕС. Саннино возглавляет Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.
Расследование касается годового контракта с Колледжем Европы, заключенного в рамках тендера на запуск новой академии подготовки молодых дипломатов и госслужащих.
По версии следствия, в 2021-2022 годах мог иметь место сговор между Колледжем и дипломатической службой ЕС, в частности якобы предварительное информирование об условиях тендера, который формально был открыт для университетов по всей Европе.
Могерини остается невиновной, пока продолжается расследование.
"Я имею полное доверие к системе правосудия и верю, что правильность действий Колледжа будет проверена. Готова предоставить полное сотрудничество властям", - заявила она после освобождения из-под стражи.
Могерини возглавляла Колледж Европы с 2020 года, управляя кампусами в Брюгге, Варшаве и Тиране.
В 2022 году она стала директором новосозданной дипломатической академии ЕС - должности, которую в 2024 году сделали постоянной и предусмотрели финансирование в размере 1,7 млн евро в год.
Президент Колледжа Европы Герман ван Ромпей отказался от комментариев, отметив, что не давал интервью шесть лет.
Что предшествовало?
Скандал разгорелся после серии обысков в рамках расследования возможного мошенничества, коррупции и неправомерного использования средств Европейского Союза.
Следствие проверяет реализацию программ подготовки дипломатов ЕС, где способ распределения финансирования вызвал серьезные сомнения в его прозрачности.
Ситуация нанесла ощутимый удар по репутации европейских институтов, ведь впервые в подобном деле фигурируют должностные лица столь высокого уровня.
Громкие отставки могут быть лишь первым шагом в более широком круге кадровых и политических решений, поскольку расследование продолжается и охватывает все больше дипломатических структур и проектов ЕС.
Напомним, ранее мы писали, что 2 декабря в Бельгии после обысков, Федерику Могерини задержали в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.
Также в рамках расследования этого же дела правоохранители допросили Стефано Саннино, после чего он досрочно ушел в отставку.
Она занимала должность с 2014 по 2019 год. С сентября 2020 года она является ректором Колледжа Европы.
Отметим, лишь недавно в самом Евросоюзе намекнули Украине, что эффективная борьба с коррупцией является обязательным условием вступления в блок.