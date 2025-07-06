Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж, чтобы поразить всех: это сможет каждая (фото)

Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж

Александра выбрала ярко-желтый купальник, который прекрасно подчеркивает загар и добавляет энергии образу. Солнечный оттенок - один из самых горячих трендов лета 2025, ведь он визуально освежает и ассоциируется с отдыхом.

Фигура Александры Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Но настоящий wow-эффект создает белая полупрозрачная рубашка, накинутая поверх купальника.

Кучеренко показала стильный образ на пляж (фото: instagram.com/aakucherenko)

Эта рубашка - ключевой элемент образа. Она свободного кроя, немного оверсайз и из легкой ткани, которая невероятно "играет" на теле под солнцем. А еще привлекает внимание принт сзади и на рукавах.

Что носит Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Этот "лук" доступен каждой. В нем нет сложного кроя, дизайнерских излишеств или дорогих брендов. Только удачное сочетание базовых вещей, которые можно найти в любом гардеробе или бюджетном магазине. Все, что нужно - это немного фантазии, яркий купальник, белая рубашка с настроением и ваша улыбка.

Какие цвета купальников подчеркнут загар

Выбирая купальник для отдыха, важно не только ориентироваться на фасон, но и угадать с цветом. Именно он может либо подчеркнуть эффектный загар, либо сделать его тусклым.

Идеальные цвета для загорелой кожи: