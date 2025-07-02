Как выглядит самая модная юбка на лето 2025: Даша Квиткова задает тренды

Даша Квиткова продемонстрировала один из главных трендов лета-2025. Юбка-баллон, которую она выбрала для своего образа, возвращается в гардеробы fashion-инфлюэнсеров и набирает популярность благодаря оригинальному крою и универсальности.

Как выглядит самая модная юбка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Instagram .

Какой "лук" выбрала Квиткова

Боди

Основа образа - черный боди на тонких бретелях. Верхняя часть имеет глубокий вырез, украшенный кружевом, придающим образу женственности. Такой верх выгодно подчеркивает талию Даши Квитковой.

Юбка

Дополнить боди блогерша решила объемной мини-юбкой из атласа - юбкой-баллоном. Она имеет пышный крой, что создает интересный силуэт и придает игривости.

Самая модная юбка на лето (скриншот)

Цепочка

Дополнить юбку-баллон Квиткова решила интересным акцентом на талии - тонкой металлической цепочкой, которая служит поясом.

Обувь

Завершить стильный лук блогерша решила слингбэками с острым носком оранжевого оттенка на небольшом каблуке-"рюмочке".

Квиткова продемонстрировала тренды лета 2025 (скриншот)

Сумка

Также образ дополнен небольшой черной сумкой на длинной ручке.

Очки

Еще один аксессуар - стильные солнцезащитные очки. Оправа тонкая, а линзы темные, что придает завершенности образу.

Даша Квиткова показала модный лук (скриншот)

Также Квиткова продемонстрировала, что total black look можно разбавить белым пиджаком в стиле оверсайз.

Дополнить лук можно белым пиджаком (скриншот)

Почему юбка-баллон - тренд 2025

Юбка-баллон - один из самых заметных и одновременно оригинальных трендов лета 2025. Она вернулась с 2000-х, но с новым "звучанием": современные модели выглядят более лаконично, с акцентом на чистые линии, легкие ткани и архитектурный силуэт.

Форма

Главная "фишка" - округлый, немного надутый крой, благодаря которому юбка будто бы держит форму. Такой фасон придает объем нижней части силуэта, одновременно подчеркивая талию.

Комфорт

Она не сковывает движений и отлично подходит для жаркой погоды, особенно в вариантах из хлопка, льна или воздушного нейлона.

Даша Квиткова (скриншот)

Универсальность

Юбку-баллон можно сочетать как с футболками и кедами - для повседневного образа, так и с топами, рубашками или босоножками - для вечерних выходов.

Кому подходит такой фасон

Этот фасон особенно подходит тем, кто хочет сбалансировать фигуру - например, придать объему бедрам или подчеркнуть тонкую талию. Но главное - правильно подобрать длину: мини и миди сейчас самые актуальные.

Даша Квиткова показала трендовую юбку (скриншот)