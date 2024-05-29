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За бывшего заместителя руководителя ОП внесли залог

Фото: Андрей Смирнов, экс-заместитель руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, подозреваемого в незаконном обогащении, внесли 10 млн гривен залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис и источник в правоохранительных органах.

Согласно постановлению ВАКС о мере пресечения, на Смирнова также был возложен ряд процессуальных обязанностей:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • отдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт или паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Дело Смирнова

На прошлой неделе антикоррупционные органы сообщили Смирнову о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн. гривен.

По данным следствия, в период 2020-2022 годов он приобрел два автомобиля, два мотоцикла, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок в Закарпатской области общей стоимостью 17,1 млн гривен. При этом размер его сбережений и официальный доход за этот период составил всего 1,3 млн гривен.

Чтобы скрыть имущество, по версии следствия, Смирнов оформил часть на своего брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. А мотоцикл Honda он зарегистрировал на друга, а затем снова переоформил на себя.

Вчера Высший антикоррупционный суд избрал Смирнову меру пресечения в размере 10 млн гривен залога. Он должен был внести средства в течение 5 дней.

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