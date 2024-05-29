За колишнього заступника керівника ОП внесли заставу

Справа Смирнова

Минулого тижня антикорупційні органи повідомили Смирнову про підозру в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

За даними слідства, у період 2020-2022 років він придбав два автомобілі, два мотоцикли, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку в Закарпатській області загальною вартістю 17,1 млн гривень. При цьому розмір його заощаджень та офіційний дохід за цей період становив всього 1,3 млн гривень.

Щоб приховати майно, за версією слідства, Смирнов оформив частину на свого брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. А мотоцикл Honda він зареєстрував на друга, а потім знову переоформив на себе.

Вчора Вищий антикорупційний суд обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави. Він мав внести кошти протягом 5 днів.

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