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Бывшего полицейского из Купянска приговорили к 15 годам тюрьмы за работу на РФ

Архивное фото: Бывший полицейский из Купянска приговорен к 15 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшего полицейского из Купянска (Харьковская область) приговорили к 15 годам тюрьмы. В прошлом году он пошел на сотрудничество с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В мае 2022 года бывший полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянского РОП ГУНП в области по собственной инициативе пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.   

Находясь в оккупированном городе Купянск, он написал заявление на имя "председателя" так называемой "ВГА Харьковской области" о принятии в ряды псевдоправоохранительного органа.

Чем занимался коп-предатель

Предатель подписал "трудовой договор" и занял должность "исполняющего обязанности инспектора - дежурного дежурной части" в так называемой "УВД ВГА Харьковской области".

На псевдодолжности преимущественно занимался тем, что осуществлял дактилоскопирование пальцев рук мирных жителей, которых незаконно задерживали российские военные.

Фото: Предатель на суде (facebook.com/pgo.gov.ua)

Перед деоккупацией Купянска предатель успел получить новую должность "оперативного дежурного дежурной части".

Бывшего полицейского приговорили к тюремному заключению

В декабре 2022 года правоохранители задержали мужчину в Купянске, где он скрывался на чердаке дома. 

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину в государственной измене. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры для предателей Украины

В Украине суды регулярно выносят обвинительные приговоры пособникам РФ и предателям из госструктур.

Недавно в Донецкой области вынесли приговоры двум наводчикам, которые сливали врагу информацию о расположении ВСУ. Мужчины получили по более 8 лет за решеткой.

Сегодня сообщалось, что еще трое предателей, которые помогали российским захватчикам во время оккупации территорий в Харьковской и Херсонской областях, приговорили к тюремному заключению.

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