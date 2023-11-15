"Сдавали" патриотов и грабили местных: еще нескольких коллаборантов приговорили к тюрьме

Еще три предателя, которые помогали российским захватчикам во время оккупации территорий в Харьковской и Херсонской областях, были приговорены судом к тюремному заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины ( СБУ ).

По данным следствия, эти коллаборанты были назначены противником в российские оккупационные "администрации" в этих регионах.

"Там они "сливали" местонахождение участников движения сопротивления, участвовали в разграблении имущества местных жителей и проводили незаконные "референдумы"", - рассказали в спецслужбе.

Деятельность коллаборантов в Харьковской области

Один из осужденных возглавил такой "орган" интервентов на территории Кондрашевской сельской общины, а другой стал "помощником" гауляйтера Чугуевского района Харьковской области, добавили в СБУ.

Фигуранты помогали российским оккупантам распространять кремлевский режим и подавлять движение сопротивления в приграничных районах Харьковской области. Для этого пособники врага показывали захватчикам адреса проживания участников АТО и семей украинских защитников.

Также они "водили" российских военных по частным домовладениям, из которых люди выехали на подконтрольную Украине территорию, после чего вместе с захватчиками разграбили эти дома.

"Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали обоих злоумышленников во время стабилизационных мер на освобожденных территориях области", - расскзали в СБУ.

Предательница из Херсонской области

Еще одной помощницей интервентов оказалась жительница Бериславского района Херсонской области. После захвата врагом села Дудчаны она вошла в оккупационный "избирком РФ" в этом населенном пункте.

Женщина совершала обходы частных домов и призывала односельчан "голосовать за присоединение" региона к составу РФ.

"Во время таких рейдов коллаборантка брала с собой "избирательную урну" для фейковых бюллетеней. Кроме того, злоумышленницу сопровождали вооруженные оккупанты, которые угрожали людям заключением в случае отказа участвовать в незаконном плебисците", - отмечают в спецслужбе.

За такое сотрудничество с агрессором предательница получила "единоразовую" денежную выплату в размере 50 тысяч российских рублей.

Женщина была задержана сотрудниками СБУ после деоккупации правобережной Херсонщины.

Какие сроки дали коллаборантам

На основании изъятых доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Подсудимые получили тюремный срок до 6 лет.