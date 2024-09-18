У бывшего омбудсмена обнаружили признаки незаконного обогащения более чем на 42 млн гривен

У бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой выявили признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования более чем на 42 млн гривен. Национальная полиция начала уголовные производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Агентство по результатам полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы установило в действиях бывшей уполномоченной Верховной Рады по правам человека, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения на почти 10 млн гривен и признаки недостоверного декларирования на более 32,4 млн гривен.

По результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 млн гривен, из которых 2,4 млн гривен - не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн гривен, якобы полученные взаймы от третьего лица.

В декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн гривен.

Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает его законные доходы на 9,9 млн гривен.

В действиях бывшего омбудсмена обнаружены признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (недостоверное декларирование) и ст. 368-5 УК (незаконное обогащение).

По материалам полных проверок деклараций Нацполиция начала уголовные производства.