У колишнього омбудсмена виявили ознаки незаконного збагачення на понад 42 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Агентство за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки встановило в діях колишньої уповноваженої Верховної Ради з прав людини, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн гривень та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн гривень.

За результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн гривень, з яких 2,4 млн гривень - не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн гривень, нібито отримані у позику від третьої особи.

У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн гривень.

Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв’язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн гривень.

У діях колишнього омбудсмена виявлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (недостовірне декларування) та ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).

За матеріалами повних перевірок декларацій Нацполіція розпочала кримінальні провадження.