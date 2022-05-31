Нардепи зібрали підписи за висловлення недовіри омбудсмену Денісовій

Народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій. Відповідні підписи парламентарі вже зібрали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук в Telegram.

"Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій", - написала вона.

Таким чином, тепер питання про звільнення Денісової має розглянути парламентський комітет, а після цього його винесуть на засідання Верховної ради України.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Верховній раді збирають підписи за звільнення омбудсмена Людмили Денисової.

Додамо, що Денісова обіймає цю посаду ще з 15 березня 2018 року, замінивши тодішнього нардепа від "Народного фронту" Валерію Лутковську.

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