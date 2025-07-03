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Бывшего "мэра" Луганска ликвидировала СБУ, - источники

Фото: Манолис Пилавов (росСМИ)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Ликвидация во временно оккупированном Луганске бывшего "мэра" города Манолиса Пилавова была операцией Службы безопасности Украины. Его подорвали.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

В СБУ отметили, что Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска с 2014 по 2023 год. 

Он был одним из идеологов так называемой "Луганской народной республики", соратником гауляйтера Игоря Плотницкого. Пилавов лично принимал участие в свержении государственного строя.

С 2015 года так называемый "мэр" Луганска находился в розыске по статье 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти), а с 2022 года - находился под украинскими санкциями.

Убийство Пилавова

Напомним, ранее российские СМИ написали, что в центре временно оккупированного Луганска прозвучал взрыв.

Россияне пожаловались, что в результате этого инцидента погиб бывший "мэр" Луганска Манолис Пилавов.

К слову, 18 июня стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины ликвидировало предателя Михаила Грицая, который пытал украинских военнопленных.

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