Колишнього "мера" Луганська ліквідувала СБУ, - джерела

Ліквідація в тимчасово окупованому Луганську колишнього "мера" міста Маноліса Пілавова була операцією Служби безпеки України. Його підірвали.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
У СБУ зазначили, що Пілавов очолював окупаційну адміністрацію Луганська з 2014 по 2023 рік.
З 2015 року так званий "мер" Луганська перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року - перебував під українськими санкціями.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ написали, що в центрі тимчасово окупованого Луганська пролунав вибух.
Росіяни поскаржилися, що внаслідок цього інциденту загинув колишній "мер" Луганська Маноліс Пілавов.
До слова, 18 червня стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України ліквідувало зрадника Михайла Грицая, який катував українських військовополонених.
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