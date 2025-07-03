Колишнього "мера" Луганська ліквідувала СБУ, - джерела

У СБУ зазначили, що Пілавов очолював окупаційну адміністрацію Луганська з 2014 по 2023 рік.



Він був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки", соратником гауляйтера Ігоря Плотницького. Пілавов особисто брав участь у поваленні державного ладу.

З 2015 року так званий "мер" Луганська перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року - перебував під українськими санкціями.