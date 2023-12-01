Впервые за 20 лет. Палата представителей США исключила конгрессмена
Палата представителей Соединенных Штатов Америки решила исключить из своих рядов республиканца Джорджа Сантоса. Это первое подобное решение за 20 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Сантос стал шестым конгрессменом, которого когда-либо выгоняли из нижней палаты Конгресса. Для этого требовалось по меньшей мере две трети голосов всех членов Палаты представителей.
В итоге 311 членов Палаты представителей, в том числе 105 республиканцев, поддержали исключение Сантоса. Еще 114 законодателей проголосовали против.
Как отмечает The Hill, исключение Сантоса создает проблемы для республиканцев в Палате представителей. Их хрупкое большинство стало еще более незначительным, поскольку они лишились одного голоса в виде Сантоса.
Сантос стал первым исключенным членом Конгресса со времен Гражданской войны в 1861-1865 годах, которого сначала не осудили за совершение тяжкого преступления.
Что известно о Сантосе
Стоит заметить, что Джордж Сантос является одним из наиболее скандальных американских конгрессменов.
Он выдумал себе биографию перед выборами - чиновник утверждал, что является евреем, имеет высшее образование, его бабушка и дедушка пережили Голокост, а мать якобы выжила во время теракта 9 сентября 2001 года.
Позже журналисты выяснили, что Сантос не имеет высшего образования, не является евреем, как и его предки, а мать - гражданка Бразилии - во время теракта 9/11 не находилась на территории США.
Также конгрессмена подозревают, что он собирал средства на лечение больной собаки и бездомного ветерана, но забрал деньги себе.
Его обвиняют по 23 эпизодах преступления, в том числе мошенничестве, краже и предоставлении ложных данных в Федеральную избирательную комиссию.
Палата представителей несколько раз проваливала голосование за лишение Сантоса мандата.
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