Фейковый "СБУшник" выдурил у бывшего премьера Украины почти 7 млн гривен
В Киеве раскрыли мошенническую схему, в результате которой у 79-летнего мужчины выманили 6,7 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Киеве.
Правоохранители не раскрывают, кого именно обманули мошенники, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем премьере Валерие Пустовойтенко.
Схема обмана под видом СБУ
По данным правоохранителей, 79-летнему экс-премьер-министру позвонил неизвестный, который представился сотрудником СБУ.
Он заявил о якобы причастности мужчины к финансированию государства-агрессора и сообщил о несуществующих уголовных производствах.
Для усиления давления потерпевшему направляли поддельные повестки.
Мошенники убеждали, что "урегулировать ситуацию" можно через процедуру проверки и декларирования средств в специальной структуре.
Передача денег и криптосхема
Под давлением угроз мужчина передал наличные средства в разных валютах во время личной встречи. Общая сумма составила 6,7 млн грн.
После этого участники схемы перевели полученные деньги на криптокошелек, оставив себе по 300 долларов каждому.
Задержание и подозрение
Оперативники задержали двух фигурантов. Следователи, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры, сообщили им о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители проверяют причастность задержанных к другим аналогичным эпизодам.
Как действовали мошенники
В полиции подчеркивают, что злоумышленники все чаще используют тему войны и имитируют работу силовых структур для давления на граждан.
Жителей призывают не передавать деньги "на проверку" и при подобных звонках сразу обращаться в полицию.
Напоминаем, что в четырех областях Украины, по имеющимся данным, действовала схема, участники которой за денежное вознаграждение организовывали побеги мобилизованных из воинских частей.
Отметим, что в центре Варшавы, по имеющимся данным, трое украинских подростков стали жертвами избиения. В течение нескольких дней полиция установила подозреваемых, которыми оказались граждане Польши.