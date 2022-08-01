Ліквідація Єврейського агентства: переговори з Росією зайшли в глухий кут, Ізраїль розчарований

Переговори ізраїльської делегації з російськими чиновниками з Мін'юсту та МЗС щодо статусу Єврейського агентства (Сохнут) в Росії зайшли в глухий кут. Подальших зустрічей не було заплановано та жодних рішень прийнято не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Джерела видання повідомили, що зустріч відбулася в понеділок вранці між державними службовцями, а не з політичним ешелоном, який фактично приймає рішення. Тому зустріч була дуже технічною і була спрямована на правові наслідки російських законів про конфіденційність.

Чиновник пояснив, що сподівався, що росіяни дадуть підказку щодо напрямку, який допоможе ізраїльтянам зрозуміти, що можна зробити, щоб врятувати Єврейське агентство в Росії від ліквідації. Проте цього не сталося.

"Якщо є хоч якийсь шанс просунути питання про агентство в позитивному напрямку, то зараз це може відбутися лише на дипломатичному чи політичному рівні", - сказало дипломатичне джерело та припустило, що "ізраїльський лідер, такий як президент Ісаак Герцог, заступник прем’єр-міністр Нафталі Беннетт або прем’єр-міністр Яїр Лапід можуть вплинути на ситуацію".

Герцог натякнув, що він задіяний за лаштунками, але не став уточнювати, чи він насправді веде діалог із Кремлем.

"Єдине, що ми можемо зробити зараз, - це дочекатися суду 19 серпня. Сподіватися, що суд буде чесним і професійним, немає жодних підстав, але мало чого", - сказало дипломатичне джерело.

Зазначичимо, що Басманний суд Москви 28 липня почав розгляд позову Мін'юсту Росії про ліквідацію офісу Єврейського агентства в Росії. Судове засідання призначили на 19 серпня, а засідання у четверг вважалося підготовчим.