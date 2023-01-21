Бывший главный экономист МВФ спрогнозировал "невероятную бедность" в РФ из-за санкций

Россия может столкнуться с "невероятной бедностью", поскольку международные санкции оказывают значительное влияние на ее экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего главного экономиста Международного валютного фонда Кеннета Рогоффа на Всемирном экономическом форуме .

"Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия", - подчеркнул Рогофф, добавив, что страна-агрессор в будущем может стать "гигантским Ираном".

Он отметил, что ограничения, которые ввели против России работают, а все заявления представителей путинского режима о том, что санкционные планы Запада не оправдались, являются ложными.

Рогофф объяснил, что Россия лишилась части своих доходов, а это свидетельствует о замедлении производства и других секторов экономики.

По словам эксперта, международные санкции могут привести к смене режима в РФ, а сами ограничения имеют кумулятивный эффект. Поэтому Западу стоит задуматься над продлением санкций даже в случае победы Украины в войне.

"Если долго держать санкции и делать их все сильнее и сильнее, они работают", - добавил он.