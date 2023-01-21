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Бывший главный экономист МВФ спрогнозировал "невероятную бедность" в РФ из-за санкций

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Давос, Суббота 21 января 2023 15:37
Бывший главный экономист МВФ спрогнозировал "невероятную бедность" в РФ из-за санкций Фото: бывший главный экономист МВФ спрогнозировал "невероятную бедность" в РФ из-за санкций (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Россия может столкнуться с "невероятной бедностью", поскольку международные санкции оказывают значительное влияние на ее экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего главного экономиста Международного валютного фонда Кеннета Рогоффа на Всемирном экономическом форуме.

"Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия", - подчеркнул Рогофф, добавив, что страна-агрессор в будущем может стать "гигантским Ираном".

Он отметил, что ограничения, которые ввели против России работают, а все заявления представителей путинского режима о том, что санкционные планы Запада не оправдались, являются ложными.

Рогофф объяснил, что Россия лишилась части своих доходов, а это свидетельствует о замедлении производства и других секторов экономики.

По словам эксперта, международные санкции могут привести к смене режима в РФ, а сами ограничения имеют кумулятивный эффект. Поэтому Западу стоит задуматься над продлением санкций даже в случае победы Украины в войне.

"Если долго держать санкции и делать их все сильнее и сильнее, они работают", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в России начали регулярно ломаться гражданские самолеты, а чинить их нет возможности из-за санкций.

Также мы писали, что, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, сейчас одной из приоритетных задач Украины является введение санкций против "Росатома".

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