Имеют ли влияние санкции против российской нефти: ответ генсека ОПЕК
Пока рано анализировать влияние западных санкций на поставки российской нефти. Спрос со стороны стран Азии может восполнить его ожидаемое сокращение со стороны развитых стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, которое приводит Reuters.
"Россия - крупный игрок на энергетических рынках, и заменить ее производство непросто", - говорится в заявлении.
Аль-Гайс считает, что спрос со стороны Индии и Китая может компенсировать его ожидаемое сокращение со стороны развитых государств, а значит, пока рано судить о влиянии западных санкций на поставки российской нефти.
Генсек ОПЕК рассчитывает, что потребность Китая в нефти в течение этого года возрастет из-за снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.
"Мы ожидаем, что Китай повысит спрос на нефть на полмиллиона баррелей в сутки", - отметил он.
Напомним, США и союзники готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ.
Российский морской экспорт сырой нефти вырос на прошлой неделе до самого высокого уровня, начиная с апреля 2022 года.
Российская Федерация становится слишком зависимой от доходов от нефти, чтобы поддерживать свой бюджет на фоне наращивания военных расходов по ведению войны против Украины. Эксперты считают, что это может вынудить Кремль повысить налоги, если цены на нефть не оправдают ожиданий в 2023 году.
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