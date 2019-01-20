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Кількість жертв вибуху трубопроводу в Мексиці зросла до 79

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 20:19
Кількість жертв вибуху трубопроводу в Мексиці зросла до 79
Фото: вибух у Мексиці (twitter.com/BipPress)

Вибух трубопроводу стався у п'ятницю, 18 січня

Кількість жертв в результаті вибуху на трубопроводі у Мексиці зросла до 79 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Мексики Хорке Алкорес повідомив сьогодні, 20 січня, що в результаті вибуху на трубопроводі Тула-Тукспан, що в районі Тлауелільпан, загинули 79 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на трубопроводі з пальним у Мексиці загинула щонайменше 71 людина.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Куби надіслала співчуття народу Мексики і родичам загиблих у зв'язку з інцидентом. Міністр внутрішньої безпеки США Кирстьен Нільсен заявила про готовність своєї країни надати всю необхідну підтримку мексиканському уряду з подолання наслідків трагедії.

Додамо, що вибух стався увечері у п'ятницю, 18 січня, в штаті Ідальго.

Крім того, 17 січня чотири людини, у тому числі чотирирічна дитина, загинули в результаті вибуху газу в багатоповерховому житловому корпусі в Тбілісі (Грузія).

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