Кількість жертв вибуху трубопроводу в Мексиці зросла до 79

Вибух трубопроводу стався у п'ятницю, 18 січня
Кількість жертв в результаті вибуху на трубопроводі у Мексиці зросла до 79 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр охорони здоров'я Мексики Хорке Алкорес повідомив сьогодні, 20 січня, що в результаті вибуху на трубопроводі Тула-Тукспан, що в районі Тлауелільпан, загинули 79 людей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на трубопроводі з пальним у Мексиці загинула щонайменше 71 людина.
Раніше РБК-Україна писало, що влада Куби надіслала співчуття народу Мексики і родичам загиблих у зв'язку з інцидентом. Міністр внутрішньої безпеки США Кирстьен Нільсен заявила про готовність своєї країни надати всю необхідну підтримку мексиканському уряду з подолання наслідків трагедії.
Додамо, що вибух стався увечері у п'ятницю, 18 січня, в штаті Ідальго.
Крім того, 17 січня чотири людини, у тому числі чотирирічна дитина, загинули в результаті вибуху газу в багатоповерховому житловому корпусі в Тбілісі (Грузія).