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У Мексиці вибухнув трубопровід з пальним, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 06:27
У Мексиці вибухнув трубопровід з пальним, є загиблі
Фото: вибух у Мексиці (twitter.com/BipPress)

В результаті вибуху загибли 20 чоловік і 60 - постраждали

У Мексиці внаслідок вибуху на трубопроводі з пальним загинули не менше 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Universal.

Вибух стався вечорів у п'ятницю, 18 січня, в штаті Ідальго. Ще понад 60 осіб постраждали.

Як повідомив у Twitter губернатор регіону Омар Файяд, вибух і пожежа сталися на місці незаконної врізки в трубопровід в районі Тлауэлильпана в момент, коли там знаходилися десятки людей, які займалися збором палива.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор дав вказівки уряду надати необхідну допомогу постраждалим при пожежі.

"Закликаю весь уряд надати допомогу людям на місці події", - написав глава держави у Twitter.

Національна комісія з надзвичайних ситуацій розпочала роботу у зв'язку з вибухом на трубопроводі.

Нагадаємо, 17 січня чотири людини, у тому числі чотирирічна дитина, загинули при вибуху газу в багатоповерховому житловому корпусі в Тбілісі.

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