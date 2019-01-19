У Мексиці вибухнув трубопровід з пальним, є загиблі

Фото: вибух у Мексиці (twitter.com/BipPress)

В результаті вибуху загибли 20 чоловік і 60 - постраждали

У Мексиці внаслідок вибуху на трубопроводі з пальним загинули не менше 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Universal.

Вибух стався вечорів у п'ятницю, 18 січня, в штаті Ідальго. Ще понад 60 осіб постраждали.

Як повідомив у Twitter губернатор регіону Омар Файяд, вибух і пожежа сталися на місці незаконної врізки в трубопровід в районі Тлауэлильпана в момент, коли там знаходилися десятки людей, які займалися збором палива.

Reportan fuerte explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Cortesía de @gritoinformati pic.twitter.com/0JXIaHy0aN — El Universal (@El_Universal_Mx) 19 січня 2019 р.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор дав вказівки уряду надати необхідну допомогу постраждалим при пожежі.

"Закликаю весь уряд надати допомогу людям на місці події", - написав глава держави у Twitter.

Національна комісія з надзвичайних ситуацій розпочала роботу у зв'язку з вибухом на трубопроводі.

Нагадаємо, 17 січня чотири людини, у тому числі чотирирічна дитина, загинули при вибуху газу в багатоповерховому житловому корпусі в Тбілісі.