Число жертв вибуху трубопроводу в Мексиці зросло до 71

Фото: вибух у Мексиці (twitter.com/BipPress)

Влада Куби надіслала співчуття народу Мексики

У Мексиці внаслідок вибуху на трубопроводі з пальним загинула щонайменше 71 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universal.

Так, вибух і пожежа сталися в районі Тлауелільпан на місці незаконної врізки в трубопровід в момент, коли там перебувало безліч людей, які займалися збором палива. У зв'язку з трагедією в країні розпочала роботу Національна комісія з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що влада Куби надіслала співчуття народу Мексики і родичам загиблих у зв'язку з інцидентом. Міністр внутрішньої безпеки США Кирстьен Нільсен заявила про готовність своєї країни надати всю необхідну підтримку мексиканському уряду з подолання наслідків трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух стався увечері у п'ятницю, 18 січня, в штаті Ідальго.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 січня чотири людини, у тому числі чотирирічна дитина, загинули при вибуху газу в багатоповерховому житловому корпусі в Тбілісі.