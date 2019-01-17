Внаслідок вибуху в Тбілісі загинули чотири людини

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Ще вісім людей отримали поранення

Чотири людини, у тому числі чотирирічна дитина, загинули під час вибуху газу в багатоповерховому житловому корпусі в Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Руставі".

Як зазначив міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергієнко, неповнолітня дитина від отриманих травм померла у лікарні. Ще вісім людей отримали поранення. Серед постраждалих - двоє дорослих і двоє дітей. Їх доставили в лікарню.

Крім того, стан п'ятьох осіб оцінюється як легкого ступеня тяжкості, стан ще одного потерпілого вимагає пильної уваги лікарів.

Разом з тим, причини вибуху газу невідомі. За фактом події порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії в результаті вибуху в тбіліському районі Діді Дігомі загинули три людини, постраждали п'ять чоловік, у тому числі троє дітей.

Повідомлялося, що з корпусу, де стався вибух, евакуювали громадян. Вибух, ймовірно, стався через витік газу на шостому поверсі житлового корпусу.

Як писало РБК-Україна, що 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух у житловому будинку. Внаслідок цього обвалився під'їзд десятиповерхового будинку. Всього трагедія забрала життя 39 людей. Попередньою причиною називають вибух газу.