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На південь Індії обрушився потужний циклон, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 09:59
На південь Індії обрушився потужний циклон, є загиблі
Фото: наслідки циклону в Індії (twitter.com/RathPurnendu)

В результаті стихійного лиха загинули не менше 10 осіб

Не менше 10 людей загинули на півдні Індії в результаті потужного циклону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що циклон обрушився на прибережну частину штату Тамілнад. Циклон супроводжувався сильними дощами і поривами вітру до 90 км/год. Мешканців низинних районів евакуювали в більш ніж 470 центрів допомоги, рибалок закликали триматися подалі від моря.

Також повідомляється, що не менше 10 людей загинули в результаті обвалення стін і ураження електричним струмом. Шторм також пошкодив сотні дерев та лінії електропередач, влада знеструмила постраждалі райони.

Зазначимо, Тамілнад схильний до циклонів, які регулярно виникають у Бенгальській затоці. У 1999 році в результаті стихійного лиха загинули понад 15 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії при зіткненні легкового автомобіля з вантажівкою загинуло 12 осіб. У поліції повідомили, що зіткнення сталося після того, як вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху.

 

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