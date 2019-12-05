Кількість жертв в результаті пожежі в Одесі збільшилася

Після ліквідації пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, рятувальники виявили в руїнах будівлі тіло жінки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, розбір завалів на цьому місці відразу ж припинили, і на даний момент там ведуться слідчі дії.

Останки були сфотографовані. Їх розташування нанесли на схему, після чого забрали на судово-медичну експертизу.

Особа загиблої поки не встановлена.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 30 осіб. При цьому 14 осіб вважаються зниклими без вести.

Відзначимо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Причиною загоряння могла стати несправна проводка, яка не змінювалася з 1966 року.

В результаті пожежі, спочатку вважалося, що один чоловік загинув. ЗМІ повідомляли, що загинула викладач коледжу, проте пізніше уточнили, що загиблою виявилася 17-річна студентка навчального закладу.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальну справу. Правоохоронці кваліфікували інцидент як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ ініціює посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки.