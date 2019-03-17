Кількість жертв в результаті повені в Індонезії зросла до 64

Повінь була спричинена сильною зливою

В Индонезии в результате наводнения, которое было вызвано сильным ливнем, погибли уже 64 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, наводнение в городе Сентана в индонезийской провинции Папуа унесло жизни 64 человек. Правоохранители пытаются идентифицировать тела погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате паводков, вызванных ливнями, в городе Сентана провинции Папуа в Индонезии погибли 46 человек. В полиции отмечали, что существует возможность роста количества жертв, поскольку процесс эвакуации жертв и поиски пострадавших все еще продолжаются.

Как писало РБК-Украина, недавно в индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5.3. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км. Данных о жертвах не поступало.

Кроме того, в результате наводнений, образовавшихся из-за сильных дождей, на юге африканской страны Малави погибли по меньшей мере 28 человек. Также, по меньшей мере, 124 человек получили травмы.

Добавим, что из-за сильных наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек. Наводнения затопили до 2 тысяч домов. Также в результате наводнений около 10 человек пропали без вести в округах Аргандаб, Даман, Спин Болдаков и Данд.