В Індонезії стався сильний землетрус

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Інформації про постраждалих не надходило

В індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 5.3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

В Національному управлінні метеорології, кліматології і геофізики повідомили, що епіцентр землетрусу знаходився в 71-му кілометрі на північний схід від регіону Ялимо в Папуа. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км.

На даний момент інформації про жертви або руйнування не надходило. Загроза цунамі відсутня.

Раніше повідомлялося, що у Перу стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США, землетрус силою 7,1 бала стався в південній частині Перу.

Нагадаємо, в Індонезії зсув накрив завалами кілька десятків людей. За даними агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії, вже вдалося врятувати 13 людей з-під завалів, один чоловік знайдений мертвим.

Також відзначимо, що в кінці вересня 2018 року в Індонезії стався потужний землетрус, число жертв якого продовжує зростати і донині. Наприкінці січня за офіційними даними кількість жертв землетрусу і цунамі на острові Сулавесі в Індонезії налічувало 4340 осіб.