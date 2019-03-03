Внаслідок повеней в Афганістані загинуло 20 людей

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Через повені зруйновано сотні будинків

Через сильні повені, що обрушилися на Афганістан, загинули щонайменше 20 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, повені охопили до 2000 будинків, зруйновані сотні будинків.

Постраждалі від повені сім'ї були евакуйовані в безпечні райони країни, включаючи школи, мечеті і урядові будівлі.

Крім того, внаслідок повеней близько 10 осіб пропали без вісти в округах Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.

Як розповів фахівець Управління по боротьбі зі стихійними лихами в Кабулі, через важкопрохідну гірську місцевість, рясні снігопади і брак доріг сповільнилися темпи проведення невідкладних і рятувальних операцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Афганістані під час повені в районі Сароби (центральна частина провінції Кабул) загинули не менше 17 осіб.