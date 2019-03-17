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Кількість жертв в результаті повені в Індонезії зросла до 64

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 11:42
Кількість жертв в результаті повені в Індонезії зросла до 64
Фото: повінь в Індонезії (twitter.com/KRuHA_Indonesia)

Повінь була спричинена сильною зливою

В Індонезії в результаті повені, яка була спричинена сильною зливою, загинули вже 64 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, повінь у місті Сентана в індонезійській провінції Папуа забрала життя вже 64 людей. Правоохоронці намагаються ідентифікувати тіла загиблих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті паводків, спричинених зливами, у місті Сентана провінції Папуа в Індонезії загинули 46 людей. В поліції зазначали, що існує можливість зростання кількості жертв, оскільки процес евакуації жертв і пошуки потерпілих все ще тривають.

Як писало РБК-Україна, нещодавно в індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 5.3. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км. Даних про жертв не надходило.

Крім того, в результаті повеней, які утворилися через сильні дощі, на півдні африканської країни Малаві загинули щонайменше 28 осіб. Також щонайменше 124 людини отримали травми.

Додамо, що через сильні повені у Афганістані загинули щонайменше 20 людей. Повені затопили до 2 тисяч будинків. Також внаслідок повеней близько 10 осіб пропали безвісти в округах Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.

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