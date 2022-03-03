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Кількість жертв внаслідок атаки Чернігова зросла до 33, ще 18 людей травмовані

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Чернігів, Четвер 03 березня 2022 19:11
Кількість жертв внаслідок атаки Чернігова зросла до 33, ще 18 людей травмовані Фото: кількість жертв внаслідок атаки Чернігова зросла до 33 (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігові, куди сьогодні російські війська завдали ракетного удару, загинули щонайменше 33 людей. Ще 18 - травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ворог вдарив ракетою по житловим будинкам Чернігова. Раніше рятувальники повідомляли про 22 загиблих, однак наразі ця цифра зросла до 33.

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