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Количество жертв в результате атаки Чернигова возросло до 33, еще 18 человек травмированы

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Чернигов, Четверг 03 марта 2022 19:11
Количество жертв в результате атаки Чернигова возросло до 33, еще 18 человек травмированы Фото: количество жертв в результате атаки Чернигова возросло до 33 (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

В Чернигове, куда сегодня российские войска нанесли ракетный удар, погибли по меньшей мере 33 человека. Еще 18 - травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 18: 20 в результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 33 погибших людей и 18 травмированных", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня враг ударил ракетой по жилым домам Чернигова. Ранее спасатели сообщали о 22 погибших, однако сейчас эта цифра выросла до 33.

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