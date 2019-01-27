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Кількість жертв прориву дамби у Бразилії зросла до 40

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 09:03
Кількість жертв прориву дамби у Бразилії зросла до 40
Фото: наслідки прориву дамби (Associated Press)

Майже 300 осіб вважаються зниклими безвісти

У Бразилії в результаті прориву дамби на залізорудному руднику в провінції Мінас-Жерайс загинули щонайменше 40 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, рятувальники знайшли тіла 40 жертв прориву дамби, ще майже 300 людей вважаються зниклими безвісти. Пошукова операція продовжується.

Нагадаємо, раніше бразильські рятувальники повідомляли, що в результаті прориву дамби загинули щонайменше 34 людини. За попередніми даними, 46 осіб були знайдені живими, 23 людини були госпіталізовані.

Раніше ЗМІ повідомляли про 50 жертв прориву дамби в Мінас-Жерайс. Дамба, що належить бразильській гірничодобувної корпорації Vale і стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в муніципалітеті Брумадінью 25 січня.

Додамо, що у бразильському штаті Ріо-де-Жанейро у суботу, 10 листопада, через сильну зливу стався зсув, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

Крім того, через зсув грунту, який стався у китайському регіоні Тибет, евакуювали близько 6 тисяч людей. Зсув, який стався біля округа Менлінг, заблокував річку Брахмапутра, через що в ущелині Ярлунг Цангпо утворилася запруда.

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