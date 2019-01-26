У Бразилії оновили дані щодо жертв прориву дамби

Фото: наслідки прориву дамби (hojeemdia)

Після руйнування греблі десятки людей опинилися в пастці

У Бразилії в результаті прориву дамби на залізорудному руднику в провінції Мінас-Жерайс загинули щонайменше 34 людини. Про це свідчать дані пожежних служб, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бразильські рятувальники повідомили, що після руйнування греблі десятки людей опинилися в пастці в районах біля річки, кілька будівель були зруйновані потоками бруду, жителів сусідніх будинків евакуювали.

Відділ пожежної охорони штату Мінас-Жерайс також повідомив, що 23 людини були госпіталізовані після прориву дамби в п'ятницю.

У більш ранній заяві департаменту говорилося про 300 зниклих без вісті і 46 знайдених живими, ця інформація поки не оновлювалася.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про 50 жертв прориву дамби в Мінас-Жерайс. Дамба, що належить бразильській гірничодобувної корпорації Vale і стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в муніципалітеті Брумадінью 25 січня.