ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Бразилії оновили дані щодо жертв прориву дамби

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 23:31
У Бразилії оновили дані щодо жертв прориву дамби
Фото: наслідки прориву дамби (hojeemdia)

Після руйнування греблі десятки людей опинилися в пастці

У Бразилії в результаті прориву дамби на залізорудному руднику в провінції Мінас-Жерайс загинули щонайменше 34 людини. Про це свідчать дані пожежних служб, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бразильські рятувальники повідомили, що після руйнування греблі десятки людей опинилися в пастці в районах біля річки, кілька будівель були зруйновані потоками бруду, жителів сусідніх будинків евакуювали.

Відділ пожежної охорони штату Мінас-Жерайс також повідомив, що 23 людини були госпіталізовані після прориву дамби в п'ятницю.

У більш ранній заяві департаменту говорилося про 300 зниклих без вісті і 46 знайдених живими, ця інформація поки не оновлювалася.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про 50 жертв прориву дамби в Мінас-Жерайс. Дамба, що належить бразильській гірничодобувної корпорації Vale і стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в муніципалітеті Брумадінью 25 січня.

Внаслідок прориву дамби в Бразилії кількість жертв зросла У Бразилії стався сильний землетрус
Новини України Бразилия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся