У Бразилії через зсув грунту загинули щонайменше 10 людей

Фото: зсув грунту в Бразилії (EPA)

Наразі врятовано 11 людей, серед них двоє дітей

У бразильському штаті Ріо-де-Жанейро у суботу, 10 листопада, через сильну зливу, стався зсув внаслідок якого загинули щонайменше 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, зсув стався у місті Нітерой. Під завалами опинилися житлові будинки. Серед жервт можуть бути діти.

Зазначається, що до пошукової групи приєдналися добровольці, які створили ланцюг, яким передають бруд та сміття, аби прибрати його з будинків.

За даними інформаційної мережі Globo, рятувальники працюють у повній тиші, аби мати змогу почути постраждалих, які могли опинитися під завалами.

Місцеві ЗМІ заявили, що наразі вдалося врятувати вже 11 людей, серед них щонайменше двоє дітей. Більшість знайшли пошукові собаки. Найбільше від зсуву постраждала місцева піцерія та житлові будинки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через зсув грунту, який стався у китайському регіоні Тибет, евакуювали близько 6 тисяч людей. Зсув, який стався біля округа Менлінг, заблокував річку Брахмапутра, через що в ущелині Ярлунг Цангпо утворилася запруда.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в прибережній частині села Санжейка Овідіопольського району Одеської області 2 жовтня стався масштабний зсув ґрунту. Зазначається, що протяжність зсуву ґрунту в районі села Санжейка склала близько 1 кілометра.