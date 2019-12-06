Кількість жертв пожежі в Одесі збільшилася до п'яти

Під час проведення пошукових робіт в згорілому будинку економічного коледжу в Одесі виявили тіло п'ятої жертви пожежі. Про це повідомляє "Думська" Telegram.

Повідомляється, що було виявлено тіло жінки. Таким чином, на даний момент, жертвами пожежі стали вже п'ятеро людей.

Раніше, 4 грудня в лікарні померла перша жертва пожежі. 5 грудня під час проведення пошукових робіт було виявлено ще одне тіло. Раніше 6 грудня було виявлено ще два тіла - чоловіки і жінки. Особи жертв встановлюються.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що пожежа в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу розпочався 4 грудня близько 10 ранку. Повідомлялося, що пожежа могла виникнути через проблеми з проводкою, яка не змінювалася з 1966 року.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, станом на третій день після пожежі в Одесі не залишилося надії на те, що в будівлі коледжу є ті, що вижили. Рятувальники обстежили всі приміщення, які не постраждали від вогню.

Крім цього 6 грудня уряд створило комісію з розслідування причин пожежі в одеському коледжі. Комісія буде розслідувати причини пожежі до 20 грудня.