Кількість жертв обстрілів в районі Кашмір зросла до 8

Жертвами обстрілів стали військові та цивільні

Число жертв в результате обстрелов в районе Кашмир между вооруженными силами Индии и Пакистана возросло до 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в результате обстрелов из стрелкового и артиллерийского оружия между странами, которые начались в субботу, 2 марта, погибли по меньшей мере 8 человек.

По данным пакистанской стороны, в результате обстрелов со стороны Индии погибли пять человек, один из них - гражданский. Еще двое получили ранения.

В свою очередь индийская армия заявила о нападениях на несколько их блокпостов, которые осуществили пакистанские войска. Также в Индии сообщили о гибели трех гражданских в районе линии контроля, разделяющей Кашмир на индийскую и пакистанскую части.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела округа Пунч в индийском штате Джамму и Кашмир со стороны Пакистана погибли по меньшей мере 4 человек, еще 4 получили ранения. В то же время в Пакистане заявили о гибели подростка в результате обстрела с индийской стороны.

Добавим, 27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что это был не их самолет.

Позже, Пакистан освободил индийского пилота. В Пакистане назвали освобождение индийского военного "жестом мира".