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Кількість жертв обвалу під'їзду в Росії зросла

Новини » Надзвичайні події    31.12.2018 - 11:48
Кількість жертв обвалу під'їзду в Росії зросла
Фото: на місці обвалення (з відкритих джерел)

Доля ще 68 людей невідома

Внаслідок обвалу під'їзду житлового будинку в Магнітогорську (Росія) загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.

Як повідомляється, чотирьох постраждалих було госпіталізовано, серед них - двоє дітей. Ще 28 людей вийшли на зв'язок з рятувальниками.

Наразі рятувальники евакуювали 16 осіб, зокрема, сім дітей. Доля ще 68 осіб не встановлена.

"Відома доля 52 осіб: з них четверо загинуло, 16 евакуйовано, зокрема, сім дітей", - повідомив прес-секретар губернатора регіону Дмитро Федечкін.

У Федеральній службі безпеки РФ зазначили, що під'їзд обвалився через вибух газу в одній із квартир. Підкреслюється, що інші версії не розглядаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському Магнітогорську внаслідок вибуху у житловому будинку обвалився під'їзд. Пізніше стало відомо, що в результаті інциденту загинули 2 людини, ще 10 осіб рятувальники витягли з-під уламків.

Нагадаємо, 15 грудня у Вологді (Росія) в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, в результаті якого одна людина загинула, 6 були госпіталізовані.

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