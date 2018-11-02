В Конго количество жертв лихорадки Эбола возросло до 180 человек

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Минздрав страны также зафиксировал 285 возможных случаев заболевания

Количество жертв вспышки лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго возросло до 180 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, вспышка Эболы в восточной части Демократической Республики Конго привела к 180 смертям.

Отмечается, что последние 10 жертв погибли в последние несколько дней.

Министерство здравоохранения страны также зафиксировало 285 возможных случаев заболевания.

Напомним, в августе жертвами лихорадки Эбола в Конго стали 42 человека, а по состоянию на 25 сентября в результате вспышки вируса погибли по меньшей мере 100 человек.