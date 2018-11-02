В Конго количество жертв лихорадки Эбола возросло до 180 человек

Минздрав страны также зафиксировал 285 возможных случаев заболевания
Количество жертв вспышки лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго возросло до 180 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Как сообщается, вспышка Эболы в восточной части Демократической Республики Конго привела к 180 смертям.
Отмечается, что последние 10 жертв погибли в последние несколько дней.
Министерство здравоохранения страны также зафиксировало 285 возможных случаев заболевания.
Напомним, в августе жертвами лихорадки Эбола в Конго стали 42 человека, а по состоянию на 25 сентября в результате вспышки вируса погибли по меньшей мере 100 человек.