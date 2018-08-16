Новая вспышка вируса Эбола в Конго: умерли 42 человека

Местные жители начали бежать из своих домов

В Республике Конго в результате заражения вирусом Эболы умерли 42 человека. Об этом сообщает Daily Nation.

Как отмечает издание, из-за вспышки Эболы жители города, где погибли люди, начали бежать из своих домов. Однако для предотвращения распространения вируса в другие регионы страны, жителям востока запретили передвижение, в частности, без специальных проверок.

"По состоянию на среду число жертв на востоке страны достигло 42 из 66 случаев инфицирования", - проинформировали в Министерстве здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 20 умерших в результате заражения вирусом Эболы.

Также раннее представитель Всемирной организации здравоохранения Питер Салама заявлял, что, зафиксирован в Демократической Республике Конго, вирус Эбола может распространиться за пределы страны.

Добавим, что лихорадка Эбола является острым вирусным заболеванием, что в 50-90% случаях приводит к смерти. Основные симптомы: лихорадка; кровотечение; рвота; кожная сыпь; диарея; боль в мышцах и суставах.

Это уже 10-й вспышка эпидемии Эбола в этом центральноафриканском государстве с 1976 года, когда вирус был впервые обнаружен у одноименной реке. Таким образом, вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране.