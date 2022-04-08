Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Вражені об'єкти інфраструктури

У четвер, 7 квітня, російські окупанти з моря завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеси .

"Інформація від Оперативновного командування "Південь": в результаті ракетного удару з моря вражені об'єкти інфраструктури в Одеській області. Подробиці уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Балаклію в Харківській області, внаслідок чого загинули троє людей. При цьому російські військові вели артилерійський обстріл по житлових будинках.

Ми також писали про те, що на Луганщині окупанти обстріляли центр надання гуманітарної допомоги. Поранення отримали п'ять місцевих мешканців.

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