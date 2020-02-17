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Китай просить видужалих здавати кров для лікування коронавірусу

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 22:04
Китай просить видужалих здавати кров для лікування коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Китайські чиновники закликали пацієнтів, які одужали від коронавіруса, здати кров, щоб можна було отримати плазму для лікування хворих

Влада Китаю просить видужалих здавати кров для лікування коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що китайські чиновники закликали пацієнтів, які одужали від коронавірусу, здати кров, щоб можна було отримати плазму для лікування інших, що знаходяться в критичному стані.

"Плазма від пацієнтів, які одужали від пневмонії, викликаної COVID-19, містить антитіла, які можуть допомогти зменшити вірусне навантаження у критично хворих пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що фармацевтичні компанії прагнуть розробити вакцину для лікування епідемії, в результаті якої загинуло 1 тис. 770 осіб і заразилося понад 70 тис. 500 людей по всьому Китаю.

Нагадаємо, у МОЗ зазначили тенденцію до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом. За словами заступника голови МОЗ Віктора Ляшка, понад 11 тисяч осіб вилікувалися від хвороби і спостерігається тенденція до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 17 лютого 2020 року в світі зареєстровано 71 710 тис. лабораторно підтверджених випадків, Covid-19, з них 1 тис. 775 - летальні. Одужали вже 11 тис. 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

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