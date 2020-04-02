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Через коронавірус Білорусь заборонила експорт гречки, цибулі і часнику

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 01:51
Через коронавірус Білорусь заборонила експорт гречки, цибулі і часнику
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Раніше заборонити експорт продуктів постановила Євразійська економічна комісія, членом якої є Білорусь

У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 Білорусь на три місяці заборонила експорт гречки, цибулі і часнику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради міністрів Білорусі.

Зазначені продукти заборонили вивозити з Білорусі незалежно від країни їхного походження, щоб забезпечити ними своє населення.

Як пише "БЕЛТА", раніше заборонити експорт частини продуктів постановила Євразійська економічна комісія, членом якої є Білорусь. ЄЕК поширила заборону на такі товари: цибулю, часник, ріпу, жито, рис, гречку, просо, крупу, борошно грубого помелу та гранули із зерна зернових культур, шліфоване гречане зерно, готові харчові продукти з гречки, подрібнені і недроблені соєві боби та насіння соняшника.

"Заборона дозволить забезпечити населення достатньою кількістю таких товарів під час загострення санітарно-епідеміологічної ситуації", - наголосили в ЄЕК.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна перебуває на піку захворюваності коронавірусом.

У Білорусі помер перший пацієнт з підтвердженим випадком коронавірусу. За офіційними даними, у Білорусі підтверджені 152 випадки захворюання, 47 осіб одужали.

Раніше Лукашенко заявив, що не буде посилати чартерні рейси за тими білорусами, які виїхали з країни не дивлячись на попередження, пов'язані з поширенням коронавірусу у світі.

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