Палац Лукашенка охороняють військові на БТР з кулеметами

Фото: мітингувальники підійшли до палацу Лукашенка (МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ)

Резиденцію президента Білорусі Олександра Лукашенка у Мінську охороняють військовослужбовці на БТР з кулеметами. Очевидці також повідомляють про снайперів на даху Палацу Незалежності.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

З посиланням на очевидців видання зазначає, що угруповання бронетехніки в центрі Мінська збільшене. Так, на територію Палацу Незалежності, де знаходиться резиденція Лукашенка, до вже наявних двох бронетранспортерів підійшла колона ще з п'яти БТР.

При цьому на техніці розпізнавальні знаки і номери зафарбували зеленою фарбою. На броні - військові з крупнокаліберними кулеметами.

Крім того, на даху палацу помітили озброєних людей, ймовірно снайперів.

Нагадаємо, в Мінську учасники акції протесту проти чинної влади прийшли до Палацу Незалежності, при цьому дорогу до резиденції перекрили силовики.

Підкреслимо, в столиці Білорусі по місту пересуваються бойові машини піхоти.

Як писало РБК-Україна, силовики почали розганяти демонстрантів у Мінську, відомо про 125 затриманих.