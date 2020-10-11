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У Мінську з початку протестів засудили майже 3 тисячі осіб

Мінськ, Неділя 11 жовтня 2020 21:36
У Мінську з початку протестів засудили майже 3 тисячі осіб
Фото: затримання у Білорусі (t.me/radiosvaboda)
Автор: Дмитро Левицький

Починаючи з 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту, безпосередньо у Мінську було засуджено майже 3 тисячі осіб. Засудженим інкримінували участь у несанкціонованих заходах.

Про це повідомив прокурор Мінська Олег Лаврухін в ефірі телеканалу "Столичне ТБ".

За його словами, майже 3 тисячі осіб притягли тільки до адміністративної відповідальності.

"З них дві третини, як правило, - покарання у вигляді арешту, а решта - понад тисячу осіб - це адміністративні штрафи за статтею 23.34", - зазначив Лаврухін.

Нагадаємо, протести у Білорусі досі тривають. Сьогодні на акцію протесту в Мінську вийшли тисячі мітингувальників. Майже кожна акція протесту в Мінську та інших містах Білорусі супроводжується затриманнями. Затримують не тільки мітингувальників, але й журналістів та просто прохожих.

Під час сьогоднішніх протестів у Білорусі силовики затримали вже понад 250 осіб.

Крім того, у Мінську сьогодні проти мітингувальників застосовували світлошумові гранати та газ. Поблизу стели сталися сутички між протестувальниками та силовиками.

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