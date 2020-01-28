Кількість померлих від коронавіруса досягло 100

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Понад 2,7 тис. осіб захворіли

У вівторок комісія з охорони здоров'я китайської провінції Хубей заявила, що станом на 27 січня від спалаху коронавіруса померли 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кількість підтверджених випадків захворювання в провінції зросла до 2 714.

Раніше повідомлялося про 81 загиблого. Також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні.

Нагадаємо, спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю.

Китайські вчені встановили, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

РБК-Україна писало, що країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється.