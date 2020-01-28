Число погибших от коронавируса достигло 100

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Более 2,7 тыс. человек заболели

Во вторник комиссия по здравоохранению китайской провинции Хубэй заявила, что по состоянию на 27 января от вспышки коронавируса умерли 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Количество подтвержденных случаев заболевания в провинции возросло до 2 714.

Ранее сообщалось о 81 погибшем. Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне.

Напомним, вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая.

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

РБК-Украина писало, что страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется.