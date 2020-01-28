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Число погибших от коронавируса достигло 100

Новости » Общество     28.01.2020 - 04:37
Число погибших от коронавируса достигло 100
Ілюстративне фото (flickr.com)

Более 2,7 тыс. человек заболели

Во вторник комиссия по здравоохранению китайской провинции Хубэй заявила, что по состоянию на 27 января от вспышки коронавируса умерли 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Количество подтвержденных случаев заболевания в провинции возросло до 2 714.

Ранее сообщалось о 81 погибшем. Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне.

Напомним, вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая.

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

РБК-Украина писало, что страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется.

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