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В Україні з'являться тест-системи для пришвидчення діагностики коронавірусу

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 23:47
В Україні з'являться тест-системи для пришвидчення діагностики коронавірусу
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Для встановлення захворювання коронавірусом потрібно близько 5 днів

В Україні з'являться тест-системи для пришвидчення діагностики коронавірусу. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для встановлення діагнозу щодо захворювання китайським коронавірусом потрібно близько 5 діб.

"Не зважаючи на те, що геном вже розшифровано, але засобів специфічної діагностики в принципі в світі не існує. Тому, відповідно діагностика відбувається шляхом виключення: діагностується спочатку на грип, якщо немає підтвердження, діагностують на короновірус, який присутній в Україні", - заявив Коваль.

З його слів, діагностичні системи наразі наявні в кожній області України.

"В разі якщо і ці результати будуть негативними, а людина почуватиме себе погано, то зразки відправлятимуть в Київ в одну з двох референс лабораторій, які сертифковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Якщо і тут буде негативний результат, зразок відправляється до Німеччини. Це може зайняти до 5-ти днів. Але наприкінці цього тижня - початку наступного тижня в Україні будуть доступними тест-системи, які зроблять діагностування менш тривалим", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я уточнило інформацію про перший випадок захворювання коронавірусом в Україні, яка з'явилася раніше. Станом на сьогодні немає жодного підтвердженого випадку нового коронавіруса 2019-nCoV в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавіруса. Зокрема, з 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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