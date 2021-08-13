ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кількість країн-учасниць Кримської платформи сягнула 40, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 10:54
Кількість країн-учасниць Кримської платформи сягнула 40, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників Кримської платформи зросла. Таким чином, участь у саміті візьмуть 40 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС.

"Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає, сьогодні я радий оголосити, що ми досягли круглої цифри, у нас є 40 підтверджень участі у саміті", - сказав він.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю голів делегацій.

Додамо, президент Польщі Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Дмитро Кулеба Кримська платформа
NEWS
В Одесі сталась пожежа на заводі
В Одесі сталась пожежа на заводі
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень