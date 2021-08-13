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Количество стран-участниц Крымской платформы достигло 40, - Кулеба

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Киев, Пятница 13 августа 2021 10:54
Количество стран-участниц Крымской платформы достигло 40, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников Крымской платформы возросло. Таким образом, участие в саммите примут 40 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"Международная поддержка Крымской платформы растет, сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры, у нас есть 40 подтверждений участия в саммите", - сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы и анонсировал отдельное заседание с участием глав делегаций.

Добавим, президент Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Крымская платформа
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