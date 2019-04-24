Кількість повідомлень про порушення щодо виборів перевищила 11 тис.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тематика звернень до поліції була доволі різноманітною: від незаконної агітації до підкупу виборців, від хуліганства до перешкоджання виборчому праву

До Національної поліції надійшло 11 162 повідомлення про порушення під час виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Нацполіції.

Як повідомляється, тематика звернень до поліції була доволі різноманітною: від незаконної агітації до підкупу виборців, від хуліганства до перешкоджання виборчому праву.

"Найбільше навантаження за кількістю повідомлень про порушення виборчого законодавства зафіксували у місті Києві, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - повідомив Сергій Князєв.

Із загальної кількості 878 повідомлень поліцейські кваліфікували за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли інформацію про 430 подій. У 30 випадках особам, винним у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, вже повідомлено про підозру.

"Незважаючи на залучення значної кількості поліцейських до забезпечення безпеки та реагування на події, пов’язані з виборами, в державі не допущено зниження якості та ефективності виконання завдань із протидії злочинності", - додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, вибори президента України проходили у два тури. Перший тур відбувся 31 березня, другий - 21 квітня. За результатами другого туру перемогу здобув Володимир Зеленський. За нього віддали голос 73,22% українців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міжнародні спостерігачі ОБСЄ не зафіксували прямого втручання Російської Федерації у день президентських виборів в Україні. Спостерігачі не помітили чітких доказів втручання, таких як перешкоджання виборчому процесу чи кібербезпеці.

Крім того, спеціальний координатор місії спостерігачів ОБСЄ Джордж Церетелі заявив, що в ході голосування у другому турі виборів зазначалося продовження використання адміністративного ресурсу. Зокрема, приватні телеканали незбалансовано висвітлювали інформацію про діяльність кандидатів.