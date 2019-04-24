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Количество сообщений о нарушениях по выборам превысила 11 тыс.

Новости » Выборы 2019    24.04.2019 - 20:53
Количество сообщений о нарушениях по выборам превысила 11 тыс.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тематика обращений в полицию была довольно разнообразной: от незаконной агитации до подкупа избирателей, от хулиганства до препятствование избирательному праву

В Национальную полицию поступило 11 162 сообщения о нарушениях во время выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполицию.

Как сообщается, тематика обращений в полицию была довольно разнообразной: от незаконной агитации до подкупа избирателей, от хулиганства до препятствование избирательному праву.

"Больше всего нагрузки по количеству сообщений о нарушениях избирательного законодательства зафиксировали в городе Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", - сообщил Сергей Князев.

Из общего количества 878 сообщений полицейские квалифицировали по статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения о 430 событий. В 30 случаях лицам, виновным в совершении указанных уголовных правонарушений, уже сообщено о подозрении.

"Несмотря на привлечение значительного количества полицейских к обеспечению безопасности и реагирования на события, связанные с выборами, в государстве не допущено снижение качества и эффективности выполнения задач по противодействию преступности", - добавил председатель Нацполиции.

Напомним, выборы президента Украины проходили в два тура. Первый тур состоялся 31 марта, второй - 21 апреля. По результатам второго тура победу одержал Владимир Зеленский. За него отдали голос 73,22% украинцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что международные наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали прямого вмешательства Российской Федерации в день президентских выборов в Украине. Наблюдатели не заметили четких доказательств вмешательства, таких как препятствование избирательному процессу или кібербезпеці.

Кроме того, специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели заявил, что в ходе голосования во втором туре выборов отмечалось продолжение использования административного ресурса. В частности, частные телеканалы несбалансированно освещали информацию о деятельности кандидатов. 

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